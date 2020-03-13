Музыка
RT на русскомГруппа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах. Соответствующее видео размещено на сайте Первого канала. 2 марта стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме.
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с чего всё началось
На Youtube-канале Eurovision Song Contest появился видеоклип на песню "Uno", с которой группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".Газета.Ru18:20
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