Музыка
Газета.RuГруппа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели. Эминем и Juice WRLD - "Godzilla"
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с чего всё началось
В эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» показали клип группы Little Big на песню Uno, с которой она поедет на «Евровидение» в Роттердам.Дождьвчера в 16:53
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