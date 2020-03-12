Музыка

Газета.RuГазета.RuГруппа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели. Эминем и Juice WRLD - "Godzilla"
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с чего всё началось
В эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале
» показали клип группы Little Big на песню Uno, с которой она поедет на «Евровидение» в Роттердам.
Дождьвчера в 16:53

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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Эксперт оценил песню Little Big для Евровидения

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Песня Uno группы Little Big для «Евровидения» набрала более миллиона просмотров

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За несколько часов новый клип Little Big набрал более 700 тысяч просмотров

АБН02:23

Little Big решила отдельно раскрутить танец к песне для «Евровидения»

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