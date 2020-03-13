Музыка

РБКРБКГруппа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
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 Eurovision Song Contest появился видеоклип на песню "Uno", с которой группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".
Газета.Ruвчера в 18:20

Подробнее о событии

Стало известно, с какой песней Little Big поедет на «Евровидение-2020»

Областная газетавчера в 22:47

Члены группы Little Big просят не возлагать на них больших надежд на «Евровидении»

Аргументы неделивчера в 12:10

Little Big представила песню для Евровидения

РИА Новостивчера в 23:57

Группа Little Big представила песню для Евровидения

RT на русскомвчера в 17:59

Музыкальный критик оценил песню Uno группы Little Big для «Евровидения»

ТАССвчера в 17:55

В сети опубликован видеоклип на песню Little Big для «Евровидения»

Газета.Ruвчера в 18:20

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

РБКвчера в 20:50
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