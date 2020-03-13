Музыка
РБКГруппа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
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с чего всё началось
На Youtube-канале Eurovision Song Contest появился видеоклип на песню "Uno", с которой группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".Газета.Ruвчера в 18:20
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Члены группы Little Big просят не возлагать на них больших надежд на «Евровидении»
Аргументы неделивчера в 12:10
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