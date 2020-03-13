с чего всё началось

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.

Здоровье Итальянские врачи заразились коронавирусом Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти» Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.

Энергетика Названы главные неудачники нефтяной войны Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта.

Футбол «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург» 12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Кино Опубликован трейлер мультфильма «Душа» от Pixar Студия Pixar представила трейлер мультфильма «Душа», посвященного философским вопросам о происхождении человеческих желаний, мыслей и амбиций.

Происшествия Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены «Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах украинскими силовиками за сутки Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом Чапутович отметил, что Польша признает, что основная ответственность за начало Второй мировой войны лежит на Германии, а в борьбе с фашизмом в Германии важнейшую роль сыграл СССР.