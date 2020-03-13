Музыка

РБКРБКГруппа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
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Little Big представили песню и клип для конкурса «Евровидение-2020»

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Видео дня: смотрим клип на песню Little Big для «Евровидения»

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В Сети оценили песню Little Big для «Евровидения»

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Музыкальный критик оценил песню Uno группы Little Big для «Евровидения»

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