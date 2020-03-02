Музыка
RT на русскомГруппа Little Big представит Россию на Евровидении-2020
Группа Little Big была основана в 2013 году в Петербурге и состоит из четырёх участников. Наибольшую популярность, как в России, так и за рубежом, ей принесла композиция Skibidi.
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Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну. Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором.
— Сергей Лазарев, российский певецВокруг ТВ 03:03
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Комментарии
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