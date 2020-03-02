Музыка

RT на русскомRT на русскомГруппа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

Группа Little Big была основана в 2013 году в Петербурге и состоит из четырёх участников. Наибольшую популярность, как в России, так и за рубежом, ей принесла композиция Skibidi.
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Сергей Лазарев
Я желаю ребятам удачи, желаю отлично выступить и достойно представить нашу большую страну. Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором.
— Сергей Лазарев, российский певецВокруг ТВ 03:03

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Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Lenta.ru 03:35
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

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Армия и оружие

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Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
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В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

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Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль

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Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
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По данным оборонного ведомства, «в ходе операции против сирийских правительственных сил в Идлибе в результате артиллерийского обстрела с противоположной стороны погиб один военный, еще один получил ранения».
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На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

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Два военно-транспортных самолета ВКС РФ в минувшее воскресенье, первого марта, прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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В России вступил в силу новый стандарт на раритетные автомобили

Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года.
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