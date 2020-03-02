Музыка

ВедомостиВедомостиНа «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик рейв-группа группа Little Big. Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге.
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Кирилл Клейменов
Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. … Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.
— Кирилл Клейменов, российский ведущийВзгляд.ру 13:52
с чего всё началось

Группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение»

Стало ясно, кто именно поедет от нашей страны на конкурс «Евровидение» в мае этого года. Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. Если вы не слышали ее хит Skibidi, а ваши дети не пытались копировать движения ее участников, вы точно с Марса.
Первый канал13:40

Подробнее о событии

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

ФАН14:02

Группа Little Big представит Россию на Евровидении 2020 года

RT на русском13:43

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК13:51

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РИА Новости13:46

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Комсомольская правда13:46

На Евровидении Россию представит группа Little Big

Life.ru13:59

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Газета.Ru13:40
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