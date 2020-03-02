Стало ясно, кто именно поедет от нашей страны на конкурс «Евровидение» в мае этого года. Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. Если вы не слышали ее хит Skibidi, а ваши дети не пытались копировать движения ее участников, вы точно с Марса.

с чего всё началось

Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга. … Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.

«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик рейв-группа группа Little Big. Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге.

На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

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