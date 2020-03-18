с чего всё началось

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Экономика Рубль занял второе место по волатильности мировых валют Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество В Минобороны опровергли информацию о комендантском часе в Москве Информацию о введении комендантского часа в Москве опровергли в Минобороны РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на военное ведомство.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Происшествия В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19 Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Общество «Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Происшествия В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).