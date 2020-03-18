Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГруппа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении», прокомментировала отмену конкурса из-за пандемии коронавируса. Пост на эту тему появился в их официальном Instagram-аккаунте. Музыканты назвали правильным решение организаторов фестиваля.
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с чего всё началось
Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram
, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.
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