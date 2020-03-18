с чего всё началось

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении», прокомментировала отмену конкурса из-за пандемии коронавируса. Пост на эту тему появился в их официальном Instagram-аккаунте. Музыканты назвали правильным решение организаторов фестиваля.

Общество В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Общество В США у члена Конгресса впервые обнаружили коронавирус Вашингтон, 19 марта 2020, 02:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Конгрессе США у республиканца от штата Флорида Марио Диас-Баларта, 18 марта сообщается на сайте пресс-службы конгрессмена.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания новым коронавирусом Первая симптоматика может появиться только спустя три дня после заражения. Обычно больной начинает жаловаться на боль или першение в горле.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.