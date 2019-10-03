Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Политика Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Здоровье Названо лучшее время для прививки от гриппа Как отметил другой врач Скотт Поли из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, несмотря на то, что вакцинацию предпочтительнее делать до конца октября, более поздняя вакцинация также будет полезна, и потому прививки от гриппа должны оставаться доступными даже в сезон болезни.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Футбол «Арсенал» разгромил «Стандард» в матче Лиги Европы Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение льежскому "Стандарду" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Политика WSJ узнала причину отставки Трампом посла на Украине Президент США Дональд Трамп отозвал своего посла на Украине Мэри Йованович на фоне того, как месяцами получал на нее жалобы от союзников за пределами администрации и своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Кино В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара» В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".

Авто Tesla установила новый рекорд продаж Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).

Происшествия В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.

Автоспорт В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.

Политика Пушков рассказал о способе Киева манипулировать Трампом Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в Москве Джона Хантсмана о том, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе, и рассказал о роли Киева в этой ситуации.

Кино В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.

Гаджеты Microsoft анонсировала смартфон на Android Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.

Шоу-бизнес Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.

Футбол Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.