Игры

КоммерсантъКоммерсантъГруппа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга

Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru и вложит в него более 1 млрд руб. Игровая индустрия в России растет, но местным компаниям пока не удавалось создать значимых проектов, считают эксперты.
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NVIDIA представила игровой сервис GeForce Now для России

UfacityNews.ru15:10

Представлен сервис для игры в мощные видеоигры на слабых компьютерах

Профиль14:24

Стриминговый сервис NVIDIA Now запустился в России. В него вложили миллиард рублей

Игромания.ру12:09

Тяжёлые игры на слабых ПК. Игровой сервис Nvidia GeForce Now заработал в России, объявлены цены

iXBT.com12:18

NVIDIA представила сервис для игры в мощные видеоигры на слабых компьютерах

Ferra11:58

Гуцериевы инвестировали 1 млрд рублей в облачный игровой сервис

Forbes11:44

Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга

Коммерсантъ13:56
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Кино

Джордж Мартин поблагодарил фанатов из Якутии за народный «Оскар»

Профиль 06:33
Происшествия

Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Космос

NASA ведет переговоры с Роскосмосом о новых местах на «Союзах»

Американское космическое агентство намерено купить у Роскосмоса дополнительные места на кораблях "Союз" после весны 2020 года, рассказал первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Народные новости 01 октября в 23:03
Политика

Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
Известия 09:44
Происшествия

Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области

News.ru вчера в 13:01
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Спорт

ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова

После финиша забега, в котором победил американец Грант Холлоуэй, а россиянин Сергей Шубенков показал второй результат, испанская команда подала протест, потребовав либо повторить забег, либо дать их спортсмену пробежать отдельно.
Российская газета 17:19
Наука

В Татарстане обнаружили самые древние микробы чумы

В городе R 14:01
Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Гаджеты

Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion

Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости вчера в 06:10
Армия и оружие

Посол Индонезии в Пекине оценил военное развитие КНР

REGNUM 05:12
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Народные новости 01 октября в 18:55
Экономика

«Библио-Глобус» расторг сделку с Thomas Cook

Туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку с британской компанией Thomas Cook Group plc.
Москва 24 вчера в 12:51
Политика

Медведев провел встречу с Раулем Кастро

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Политика

Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов

Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 11:25
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29
Шоу-бизнес

СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Армия и оружие

В России отмечается День Космических войск

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.
ТК Звезда 18:20
Автоспорт

Компания из Монако создаёт команду Формулы 1

Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.
F1news.ru 07:32
Политика

Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Футбол

Лугано — Динамо (Киев) 0:0

Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:50
Армия и оружие

В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»

Военное обозрение вчера в 10:41
Кино

Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину

Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Музыка

Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке

Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.
News.ru 18:42
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