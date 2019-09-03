Девелопер готов строить жилье от Читы до Сахалина В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья.

с чего всё началось

Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона. Об этом «Ведомостям» рассказали правительственный чиновник, источник в министерстве и партнер застройщика.

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