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НТВ

Группа «ПИК» за год вдвое увеличила чистую прибыль

Чистая прибыль крупнейшего российского застройщика «ПИК» в прошлом году возросла почти в 2 раза — до 86,5 млрд рублей. А выручка компании увеличилась на треть.В источнике
Деловое.ТВ
АК&М
Financial One
ПРАЙМ
РИА Новости

Подробнее о событии

Девелопер ЛСР увеличил чистую прибыль за год на 60%

РИА Новости12:54

Чистая прибыль «ПИКа» по МСФО увеличилась за год почти вдвое

Финмаркет03:22

«ПИК» в 2020 году увеличил EBITDA в 1,7 раза

Интерфакс05:53

Чистая прибыль девелопера ПИК по МСФО в 2020 году выросла на 91.7% до 86.5 млрд руб

АК&М04:49

Группа ПИК увеличила выручку на 35,5% благодаря льготной ипотеке

Коммерсантъ03:43

Группа «ПИК» за год вдвое увеличила чистую прибыль

НТВ07:05

Чистая прибыль «ПИКа» выросла в 2020 году на 91,7%

Finam.Ru03:08
Интересное

На Украине завели дело против 23 посещавших Крым российских артистов

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском12:50

Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ

Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», резюмирует генпрокурор.
РБК09:23

Фанаты «Ак Барса» сами заплатят штраф за свое поведение на матче Кубка Гагарина

Ранее всемирный курултай башкир попросил руководство КХЛ провести расследование инцидента, произошедшего перед третьим матчем второго раунда Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом".
Газета.Ru14:33

Кедми заявил, что США из-за России могут распустить НАТО после слов Путина

Как стало известно EVO-RUS.COM, Соединенные Штаты Америки могут принять решение о роспуске Североатлантического альянса НАТО, причиной чему станет новый принцип российской стратегической обороны, озвученной президентом Путиным.
Evo-rus.comвчера в 14:37

СК предъявил обвинение по делу о фальсификации выборов пензенского губернатора

«Бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК. — прим. ред.) предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ — прим. ред.). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ведомости08:24