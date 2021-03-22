«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а по необходимости и примириться с ним», резюмирует генпрокурор.
Как стало известно EVO-RUS.COM, Соединенные Штаты Америки могут принять решение о роспуске Североатлантического альянса НАТО, причиной чему станет новый принцип российской стратегической обороны, озвученной президентом Путиным.
«Бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК. — прим. ред.) предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ — прим. ред.). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.