Общество

Москва 24Москва 24Группа «Сафмар» пригрозила судом журналу Forbes

Группа "Сафмар" допустила возможность обращения в суд из-за публикации якобы недостоверных данных в журнале Forbes. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось

«Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова

Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».
Forbesвчера в 23:53

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Forbes грозит «Сафмару» судом за слова о «коррумпированной журналистике»

REGNUM16:09

Группа «Сафмар» пригрозила судом журналу Forbes

Москва 2414:46

Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Ведомости12:49

Группа «Сафмар» пригрозила журналу Forbes судом за статью о долгах компании

Говорит Москва13:41

Группа «Сафмар» не исключает обращения в суд из-за публикации якобы недостоверных данных в журнале Forbes

Агентство Москва13:19

Журнал «Форбс» ответил на заявление группы компаний богатейшей семьи России о коррумпированной журналистике

Эхо Москвы14:30

Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»

РБК13:20
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Происшествия

В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Политика

Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 08 октября в 18:56
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Происшествия

Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей

Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.
News.ru 09:14
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол

Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

Телеканал ОТВ вчера в 12:52
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Общество

В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия 20:13
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 03:35
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Наука

Ученые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга

Медленная ходьба указывает на более раннее старение мозга, к такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине (США).
Известия 22:17
Общество

МЧС объявило штормовое предупреждение в Сахалинской области

РБК 23:20
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 15:09
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове

Инфо24 09 октября в 02:43
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Кино

Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите

Чита.Ру 09 октября в 23:54
Происшествия

Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь

Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Здоровье

Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие

Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия 09:25
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
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Шоу-бизнес

Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
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Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

Sport24.ru вчера в 22:51
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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 16:32
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Микаил Османович Шишханов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и финансист. Владелец АО «РОСТ БАНК», который управляется временной администрацией Центрального банка РФ. Некоторое время присутствовал в списке «Богатейших бизнесменов России» по версии Forbes, но был исключён из него по причине банкротства.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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