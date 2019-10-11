Общество
Москва 24Группа «Сафмар» пригрозила судом журналу Forbes
Группа "Сафмар" допустила возможность обращения в суд из-за публикации якобы недостоверных данных в журнале Forbes. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».Forbesвчера в 23:53
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Происшествия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Политика
Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 08 октября в 18:56
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Происшествия
Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей
Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.
News.ru 09:14
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол
Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией
Телеканал ОТВ вчера в 12:52
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Наука
Ученые связали медленную ходьбу с ранним старением мозга
Медленная ходьба указывает на более раннее старение мозга, к такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине (США).
Известия 22:17
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 15:09
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове
Инфо24 09 октября в 02:43
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Происшествия
Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь
Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика
Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия 09:25
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей вчера в 09:52
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32