Энергетика
РИА НовостиГруппа «Сафмар» в марте поставит Белоруссии 300 тысяч тонн нефти
Компании группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева в марте планируют поставить в Белоруссию 300 тысяч тонн нефти, еще один российский поставщик - "УДС нефть" - 50 тысяч тонн, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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