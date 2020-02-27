Энергетика
РИА НовостиГруппа «Сафмар» в марте поставит Белоруссии 300 тысяч тонн нефти
Компании группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева в марте планируют поставить в Белоруссию 300 тысяч тонн нефти, еще один российский поставщик - "УДС нефть" - 50 тысяч тонн, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Комментарии
Космос
РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Футбол
Брайтвайт: «Если бы футбол был религией, то Месси был бы Богом»
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возросло до 650, умерли 17 человек, пишет The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Политика
Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Спорт
Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА пройдут в закрытом режиме
Слушания в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) о справедливости санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), пройдут в закрытом режиме, сообщается на сайте арбитража.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Происшествия
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
Украинская полиция, по последним данным, задержала 19 человек после беспорядков в городском совете Жмеринки в Винницкой области.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Общество
Ростуризм призвал прекратить продажу туров в Италию из-за коронавируса
Ростуризм заявил о риске заражения коронавирусом в Италии, Южной Кореи и Китае и призвал прекратить продажу туров в перечисленные страны.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.