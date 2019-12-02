Наука
ИзвестияГруппа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Согласно выводам ученых, статуи должны были сохранять плодородие земель. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.
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Тайна острова Пасхи: люди верили, что статуи наделяют их земли плодородием
Экология Регионоввчера в 03:16
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