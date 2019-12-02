Наука

ИзвестияИзвестияГруппа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Согласно выводам ученых, статуи должны были сохранять плодородие земель. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.
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Решена загадка каменных истуканов на острове Пасхи

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Остров Пасхи
Остров
Остров в юго-восточной части Тихого океана, территория Чили. Местное название острова - Рапануи, или Рапа-Нуи. Площадь - 163,6 км².
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