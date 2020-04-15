Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГруппа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Сирийской армии сдались 27 боевиков, которых готовили на базе США

Газета.Ru15:52

Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о диверсиях США

Lenta.ru15:34

Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о подготовке США диверсий в республике

ТАСС15:02

В Сирии 27 боевиков сдались военным

RT на русском15:22

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

РИА Новости15:04

Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что их готовили американцы

Вести.Ru15:34

Деньги закончились: проамериканские «коммандос» сдаются сирийской армии

Евразия Daily07:09
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество

В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов

На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
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Авто

В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta

Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
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Происшествия

Ещё трое жителей области излечились от коронавируса

Весть (Калужская область) 14:05
Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Анализ на коронавирус COVID-19 главного врача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко дал отрицательный результат.
Плюс один +1 04:57
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет сиквел «Доктора Стрэнджа»

РИА Новости 14:02
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
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Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Общество

Власти Москвы предупредили о штрафах за прогулки с детьми

Запрет выходить на улицу в Москве без причины в период режима самоизоляции распространяется и на прогулки с детьми, нарушители будут оштрафованы.
РБК 13:27
151
Общество

Больница имени Боткина временно не принимает новых пациентов

Piter.tv 10:23
103
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Политика

Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
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Здоровье

Эксперты спрогнозировали завершение вспышки коронавируса в Петербурге

Ученые прогнозируют окончание вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге до июня – июля 2020 года, то есть через 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему (4 марта).
DP.RU 14:54
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
12
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Общество

Жителям Подмосковья пояснили, как оформить пропуск

Правительство Московской области пояснило, как жителям Подмосковья оформить цифровой пропуск для перемещения по территории городских округов.
Evo-rus.com 08:51
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Шоу-бизнес

Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Взгляд.ру 14:05
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Хоккей

МВД отказало в деле о хищении денежных средств профсоюзом игроков КХЛ

В управлении МВД по Нижнему Новгороду отказали в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по другим доводам инициативной группы игроков КХЛ прокуратура продолжает проверку, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
РИА Новости 10:09
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США

Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 01:27
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
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Футбол

Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория

По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Шоу-бизнес

Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.
Lenta.ru 14:04
Общество

В Калининградской области ввели справки для поездок на работу

Установленные формы справок можно посмотреть тут. (Начальник правового управления А. И. Попов указан в качестве примера, справка заверяется работодателем и он несёт ответственность за указанные в ней сведения, пояснили в правительстве).
Новый Калининград.Ru вчера в 11:50
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Отмечается, что в первые минуты торгов курс доллара составлял 73,46 руб, а курс евро — 80,5 руб.
Мой Брянск 04:25
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
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