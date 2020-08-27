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Газета.Ru
Газета.Ru

Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.В источнике
С чего всё началось
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 сообщают, что один из нападающих на посольство — это бывший военный атташе, который сейчас является сторонником ПНС Ливии.
ФАН06:33
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В Минске неизвестные напали на посольство Ливии

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МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

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В Минске около 30 человек напали на посольство Ливии

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Неизвестные напали на посольство Ливии в Минске

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В Минске штурмовали посольство Ливии

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ТАСС06:47
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