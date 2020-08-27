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Газета.Ru
Газета.Ru

Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.В источнике
С чего всё началось
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 сообщают, что один из нападающих на посольство — это бывший военный атташе, который сейчас является сторонником ПНС Ливии.
ФАН06:33
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РИА Новости

МИД Ливии попросил обеспечить охрану посольства в Минске

РИА Новости11:00
RT на русском

В Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии

RT на русском06:08
Коммерсантъ

В Минске неизвестные напали на посольство Ливии

Коммерсантъ07:10
Известия

Неизвестные напали на посольство Ливии в Минске

Известия06:24
ТАСС

Названа возможная причина попытки захвата ливийского посольства в Минске

ТАСС09:39
РБК

На посольство Ливии в Минске напали неизвестные

РБК05:30
Комсомольская правда

В Минске штурмовали посольство Ливии

Комсомольская правда05:27

ЦСКА: Нестеров отклонил наши предложения, сейчас подписать его не можем

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РИА Новости11:12

МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского министерства иностранных дел.
News.ru11:29

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РИА Новости06:43
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

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РБК11:37

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

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Газета.Ruвчера в 08:44
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