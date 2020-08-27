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Газета.Ru
Газета.Ru

Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.В источнике
С чего всё началось
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 сообщают, что один из нападающих на посольство — это бывший военный атташе, который сейчас является сторонником ПНС Ливии.
ФАН06:33
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Коммерсантъ

В Минске неизвестные напали на посольство Ливии

Коммерсантъ07:10
ТАСС

Названа возможная причина попытки захвата ливийского посольства в Минске

ТАСС07:14
РБК

На посольство Ливии в Минске напали неизвестные

РБК05:30
RT на русском

В Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии

RT на русском06:08
Взгляд.ру

Дипломат рассказал подробности захвата посольства Ливии в Минске

Взгляд.ру06:41
РИА Новости

В Минске около 30 человек напали на посольство Ливии

РИА Новости06:12
Комсомольская правда

В Минске штурмовали посольство Ливии

Комсомольская правда05:27

Семь очков Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Бостон»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», его соотечественник, защитник Михаил Сергачев, набрал три очка.
РБК спорт01:59

Биткоин установил новый рекорд. Что будет с ценой криптовалюты

Директор по развитию бизнеса MonolithosDAO Дмитрий Крышталь пояснил, что если посмотреть на динамику биткоина в предыдущие годы, особенно в период, когда в сети криптовалюты происходил халвинг (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн), то в перспективе 12-18 месяцев цена криптовалюты значительно вырастала.
РБКвчера в 08:21

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
Lenta.ru06:26
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