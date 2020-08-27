Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
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Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.В источнике
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сообщают, что один из нападающих на посольство — это бывший военный атташе, который сейчас является сторонником ПНС Ливии.
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