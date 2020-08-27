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Газета.Ru
Газета.Ru

Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на временного поверенного в делах Ливии в Белоруссии Мухаммада Истейта.В источнике
С чего всё началось
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 сообщают, что один из нападающих на посольство — это бывший военный атташе, который сейчас является сторонником ПНС Ливии.
ФАН06:33
Подробнее о событии
ТАСС

Названа возможная причина попытки захвата ливийского посольства в Минске

ТАСС09:39
Коммерсантъ

В Минске неизвестные напали на посольство Ливии

Коммерсантъ07:10
РБК

На посольство Ливии в Минске напали неизвестные

РБК05:30
РИА Новости

В Минске около 30 человек напали на посольство Ливии

РИА Новости06:12
RT на русском

В Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии

RT на русском06:08
Известия

Неизвестные напали на посольство Ливии в Минске

Известия06:24
Комсомольская правда

В Минске штурмовали посольство Ливии

Комсомольская правда05:27

Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве
РИА Новостивчера в 05:27
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Forbes удалил статью о зачислении дочери Игоря Шувалова на бюджет МГУ

В статье за авторством Андрея Злобина и Владимира Моторина, вышедшей 26 августа, сообщалось, что фамилия полной тезки Анастасии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова, попала в список абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ, хотя хотя на ЕГЭ она получила на 100 баллов меньше, чем остальные абитуриенты.
Весьма10:12
11

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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