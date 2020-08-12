Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.