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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа компаний "Эфко" направила 100 млн рублей на создание котлет для бургеров на основе соевого белка, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
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Бел.Ру

В Белгородской области начнут производить котлеты с заменителем мяса

Бел.Ру05:50
Экономика сегодня

Группа компаний «Эфко» вложила 100 млн рублей в вегетарианские котлеты

Экономика сегодня05:50
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Retailer.ru

Производитель майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в разработку искусственного мяса

Retailer.ru05:44
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Партнер «Газпрома» предположил закрытие проекта «Северный поток-2»

В компании Uniper, базирующейся в немецком Дюссельдорфе и являющейся одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», заявили, что вполне велика вероятность, что трубопровод так и не будет достроен.
Anewsвчера в 05:50
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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