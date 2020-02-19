Политика
ТАССГруппа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
Аргументы и Факты20 февраля в 22:42
21 февраля на Иран будут наложены дополнительные финансовые санкции
Новостной фронт20 февраля в 21:37
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Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Кино
В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
Зрители, которым одним из первых удалось посмотреть анимационный фильм студии Pixar "Вперед", поделились впечатлениями в Твиттере.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Кино
Финальный эпизод «Звездных войн» выпустят на дисках
Последний эпизод «Здведных войн» выйдет на физических носителях в марте текущего года. Картина будет доступна на Blu-ray и DVD.
Космос
Новый производитель ракет вышел из тени и готов к запуску
На борт Astra Rocket 3.0 во время своего первого полета возьмет четыре спутника, которые будут переданы компании для установки на ракету не ранее, чем за четыре дня до старта.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Культура
В День защитника Отечества калужские спасатели устроят флешмоб на льду
Сотрудники калужского МЧС примут участие во Всероссийской акции «Растопим лед вместе», приуроченный к 30-летию Министерства чрезвычайных ситуаций.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Гаджеты
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Происшествия
В Омске осуждены родители ребёнка с вросшей в колени гречкой
Установлено, что в своей квартире в Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречневую крупу.