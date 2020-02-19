Политика

ТАССТАССГруппа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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