Политика
ТАССГруппа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) в пятницу внесла Иран в черный список государств, которые не отвечают международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
Аргументы и Факты20 февраля в 22:42
21 февраля на Иран будут наложены дополнительные финансовые санкции
Новостной фронт20 февраля в 21:37
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Общество
В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова
Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Общество
Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации
"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.
Здоровье
В Совфеде предложили расширить возможности телемедицины
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработал поправки к закону "Об основах охраны здоровья", позволяющие проводить медосмотр и назначать лечение с помощью телемедицины.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Культура
В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia
Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» в овертайме
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Футбол
Главный тренер «Леганеса» — об уходе Брэйтуэйта в «Барселону»: «Нас просто использовали»
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал переход нападающего команды, Мартина Брэйтуэйта, в «Барселону».
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Авто
BMW представила гибридную версию нового универсала 3-Series
Компания BMW представила модификацию 330e Touring — гибридную версию универсала 3-Series Touring нового поколения.
Кино
Жительница Краснодара снимет фильм по рассказу Стивена Кинга «Уилла»
В прямом эфире программы «Арт&Факты» на канале «Кубань 24» Сиденко подписала договор на съемки фильма по рассказу «Уилла» и вложила в конверт доллар.
Фигурное катание
Самоделкина выиграла финал Кубка России. Она обошла учениц Тутберидзе
Ученица ЦСКА Софья Самоделкина победила в финале Кубка России в категории КМС.
Футбол
Суд назначил дату рассмотрения иска «Локомотива» к Геркусу
Арбитражный суд города Москва назначил дату рассмотрения иска от футбольного клуба «Локомотив» к бывшему генеральному директору Илье Геркусу.
Технологии
Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Культура
Новую акустическую систему установили в Кафедральном соборе
Технологии
«Ребята совершили невозможное»: как российский разработчик игр Nexters за год вырос в 15 раз и почти стал «единорогом»
Партнеры рассчитывали, что переход займет несколько лет, но по итогам 2019 года почти 95% выручки Nexters принесли мобильные игры на зарубежных рынках, а сама выручка выросла почти в 15 раз.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Культура
В 2020 году в Карелии появятся мобильные дома культуры, мужской хор, откроется Музей Карельского фронта
В рамках реализации национального проекта «Культура» в республиканский бюджет из федерального уже поступили средства в размере 32,6 млн рублей на закупку 7 автоклубов – мобильных домов культуры, которые используются для проведения культурно-массовых мероприятий, как правило, в небольших населенных пунктах.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Общество
На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения
Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
В Испании задержали россиянку по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Космос
Делим космос: поднят вопрос о едином космическом своде законов
Постоянно растущее число спутников и орбитального мусора в космосе все чаще заставляет задумываться о едином космическом законе.
Космос
На «Байконур» доставлены два спутника серии «Экспресс»
Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.