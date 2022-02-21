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Группа риска: подорожают ли молоко, хлеб, овощи и сахар

Минсельхоз совместно с Минпромторгом уже работает над переходом торговых сетей на прямые агроконтракты с производителями, что позволит расширить ассортимент овощей и сдержать цены на них.
Известия
К примеру, подорожание овощей связано с тем, что сейчас не сезон урожая.
Online-buhuchet.ru
Цены на хлеб в прошлом году росли несильно, потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут.
ТК Новый век
По данным Минсельхоза, сейчас цена у производителя составляет 47 рублей за кг.
ТК Новый век

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