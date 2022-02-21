ИзвестияГруппа риска: подорожают ли молоко, хлеб, овощи и сахарМинсельхоз совместно с Минпромторгом уже работает над переходом торговых сетей на прямые агроконтракты с производителями, что позволит расширить ассортимент овощей и сдержать цены на них.ИзвестияК примеру, подорожание овощей связано с тем, что сейчас не сезон урожая.Online-buhuchet.ruЦены на хлеб в прошлом году росли несильно, потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут.ТК Новый векПо данным Минсельхоза, сейчас цена у производителя составляет 47 рублей за кг.ТК Новый векЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияDailyCT news9111.ruОрёлТаймсТК Новый векГЛАС.RUOm1.ruИнвест-ФорсайтПодробнее о событииВ России подорожают четыре важнейших продуктаDeita.ru10:30Россиян предупредили о подорожании четырех важных продуктов9111.ru08:57В Минсельхозе оценили, какие продукты могут подорожатьИнвест-Форсайтвчера в 05:51Группа риска: подорожают ли молоко, хлеб, овощи и сахарИзвестия02:30Эксперты назвали продукты, которые скоро взлетят в ценеOnline-buhuchet.ruвчера в 09:30Минсельхоз предрек рост цен на четыре важных продуктаURA.Ru05:48В России может подорожать молоко в 2022 годуЯркуб19 февраля в 06:51Показать ещёОценить929Поделиться