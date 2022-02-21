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Группа риска: подорожают ли молоко, хлеб, овощи и сахар

— Динамика цен на овощи характеризуется высокой волатильностью и зависит в первую очередь от объемов урожая, — объясняют в пресс-службе Минсельхоза.
Известия
Прежде всего, подорожают молочная продукция, хлеб, сахар и овощи.
URA.Ru
Рост цен на овощи будет продолжаться до нового сезона сборки урожая.
Public Opinion
Цены на хлеб в прошлом году росли несильно (на 10,1%, согласно Росстату), потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут.
Набат

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