Цены на хлеб в прошлом году росли несильно (на 10,1%, согласно Росстату), потому что Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для того, чтобы продавать продукцию в рознице по фиксированной цене, отметила Лут.
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствует принципам устава ООН, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее в понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании Совета безопасности РФ, призвал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но в границах "до оккупации" Вооруженными силами Украины - "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".