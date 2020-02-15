Группа российских туристов попала под лавину во время отдыха на курорте Гудаури в Грузии. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Гаджеты Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Происшествия В ДТП под Саратовом погиб младенец Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Политика Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Культура Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе» Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".

Происшествия В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек "Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Происшествия Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Политика Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.

Спорт Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.

Политика В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Хоккей Буллит Панарина был засчитан правильно Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.