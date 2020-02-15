Происшествия
Народные новостиГруппа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии
Группа российских туристов попала под лавину во время отдыха на курорте Гудаури в Грузии. Спасатели уже прибыли на место происшествия.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Поиски попавшего под лавину в горах Грузии российского туриста возобновятся с утра
Sputnik Грузиявчера в 13:53
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Космос
Проект Breakthrough Listen выпустил 2 петабайта данных из исследования SETI Млечного Пути
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Гаджеты
Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S
Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Футбол
На видео попало нападение на фанатов воронежского «Факела» на Кипре
Спорт
Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter
Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.