Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети). К их поискам подключилась местная спасательная служба, сообщает грузинское информационное агентство InterpressNews со ссылкой на заявление пресс-службы Компании развития горных курортов.

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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