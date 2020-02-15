Происшествия
РБКГруппа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии
Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети). К их поискам подключилась местная спасательная служба, сообщает грузинское информационное агентство InterpressNews со ссылкой на заявление пресс-службы Компании развития горных курортов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Политика
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Политика
США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Происшествия
На зеленой ветке московского метро пассажир упал на пути
На южном участке Замоскворецкой линии московского метро пассажир упал на пути. Об этом сообщается на странице метро Москвы в Twitter.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу
Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Футбол
Конте: «Индзаги проделал отличную работу в „Лацио“»
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа
"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.
Биатлон
Три российских биатлониста лишены золота Олимпиады в Сочи
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Политика
В Крыму назвали условие для проведения украинских выборов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Хоккей
Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и дожало рижских одноклубников
Хоккеисты рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли московским одноклубникам.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Биатлон
Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг
Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.