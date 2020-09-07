Южно-Сахалинский городской суд отклонил три ходатайства адвоката бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольги Артюховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных при расследовании, сообщает ТАСС.
Сакраменто, США, 7 сентября 2020, 09:34 — REGNUM Решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти округах американского штата Калифорния из-за лесных пожаров принял губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.