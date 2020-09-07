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Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

Спасатели ищут группу из 11 туристов, среди которых восемь детей, пропавших в горах в Сочи, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.В источнике
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Кубанские новости

СК выясняет обстоятельства пропажи группы туристов с детьми в Сочи

Кубанские новости03:07
ТАСС

Пропавшая в Сочи группа туристов направилась в горы без разрешительных документов

ТАСС03:15
РИА Новости

СК организовал проверку после исчезновения тургруппы в горах Сочи

РИА Новости03:10
Кубань 24

В прокуратуре и СК начали проверку после пропажи детей в горах Сочи

Кубань 2403:18
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
КП - Кубань

На курорте Роза Хутор прочесали каждый метр в поисках пропавших детей

КП - Кубань03:12
Кубань-Информ

В Сочи продолжаются поиски пропавших в горах детей и взрослых

Кубань-Информ01:52

Суд отказал вернуть дело экс-главы Сахалина Хорошавина в прокуратуру

Южно-Сахалинский городской суд отклонил три ходатайства адвоката бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Ольги Артюховой о возвращении уголовного дела в прокуратуру из-за серьезных процессуальных нарушений, допущенных при расследовании, сообщает ТАСС.
Право.ру02:51
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Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Ведомости02:55
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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