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Группа сенаторов-демократов представила законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект
 о новых санкциях против РФ в случае обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского президента Владимира Путина.
Life.ru
Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.
News.ru
В проекте санкций предусмотрен запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом РФ.
RuNews24.ru
Как указано на сайте комитета, документ получил название "Акт по защите суверенитета Украины".
РИА Новости

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