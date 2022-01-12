Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
Руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 12 января, в своем Telegram-канале обратился к недавно назначенному министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову с просьбой не приезжать в Байконур.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях выступил с обращением к правительству и народу соседней Ингушетии с требованием предъявить ему обвинения от ингушского народа в течение трех дней, сообщает ЧГТРК "Грозный".