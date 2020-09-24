В Минске группа силовиков разбила машину местному жителю, который пытался уйти от погони. В результате правоохранители задержали несколько человек. В Сети появилась видеозапись из Минска, где произошел инцидент на проезжей части на проспекте Дзержинского.

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