Происшествия
VSE42.RUГруппа силовиков разбила автомобиль жителя дубинками в Минске
В Минске группа силовиков разбила машину местному жителю, который пытался уйти от погони. В результате правоохранители задержали несколько человек. В Сети появилась видеозапись из Минска, где произошел инцидент на проезжей части на проспекте Дзержинского.
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Общество
В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19
Последни раз более 1 тыс. зараженных выявили 23 июня. Тогда в столице за сутки заболели 1081 человек.
РБК 03:42
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Величину прожиточного минимума в России в 2021 году предлагается увеличить до 11 653 рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
RT на русском 05:56
Общество
Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса
Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
RT на русском 05:28
Происшествия
В московском бассейне утонула дочь актёра Конкина
Москва, 24 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Дочь советского и российского актёра Владимира Конкина Софья утонула в одном из московских бассейнов.
REGNUM 05:37
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин номинирован на Нобелевскую премию мира.
Коммерсантъ 05:50
Шоу-бизнес
Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали подписчики
На видео Алла Борисовна запечатлена крупным планом. Однако не все подписчики сошлись во мнении относительно видео.
RuNews24.ru 03:51
Общество
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
Интерфакс 03:34
Политика
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко уходом на пенсию.
Piter.tv вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском 06:01
Политика
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия 05:11
Общество
В центре «Вектор» назвали период действия вакцины от коронавируса
Москва, 24 сентября 2020, 11:29 — REGNUM Повторная прививка от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года.
REGNUM 04:29
Общество
Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
"В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации.
РИА Новости вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от коронавируса
Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко победила в борьбе с коронавирусной инфекцией.
CT news вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа
На протяжении долгого времени певица Наташа Королева отказывалась комментировать измену мужа - стриптизера Тарзана.
Shraibikus News вчера в 15:37
Политика
Против протестующих в Белоруссии примут дополнительные меры
Минск, 24 сентября 2020, 12:49 — REGNUM В Белоруссии планируется принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в республике.
REGNUM 05:49
Гаджеты
Apple просит выделить в России частоты для теста аналога Bluetooth
Если Apple получит необходимые частоты для тестирования, то сможет доказать, что ее технология не создает помех другим системам.
Общественная служба новостей 04:57
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями
Джиджи Хадид и Зейн Малик на днях стали родителями.
Srnsk 03:07
Происшествия
При падении легкомоторного самолета в Тульской области погиб человек
Во время проведения агрохимических работ в Каменском районе Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
РБК 05:48
Происшествия
Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста
Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:04
Культура
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
Кино
Сериал Netflix лишился одного из ведьмаков из-за коронавируса
Туэ Расмуссен, исполнявший роль Эскеля, покинул сериал "Ведьмак" в разгар съемок второго сезона, о чём актёр заявил на своей странице в сети Instagram.
Российская газета 04:46
Общество
В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у должников
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий изъятие приставами домашних животных за долги.
РБК 04:54
Космос
Al Arabiya (ОАЭ): станет ли поверхность Луны новой базой для американской армии (Al Arabiya)
Представители американской военно-космической отрасли все чаще говорят о новой роли Луны в защите активов и интересов США в космосе.
ИноСМИ вчера в 17:07
Общество
Белорусский модельер рассказал об отправке женщин в баню к Лукашенко
Белорусский модельер Александр Варламов рассказал, что отправлял женщин в баню к президенту Александру Лукашенко.
Lenta.ru 04:33
Происшествия
На Камчатке совершено нападение на врио главы регионального минздрава
В результате и.о. министра здравоохранения Камчатского края получила химический ожог.
REGNUM 01:39
Экономика
Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года
Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ru 05:15
Политика
В Костромской области на выборах случайно победила уборщица
Газета.Ru вчера в 16:52
Космос
Смерть звезд связали с темной материей
Астрономы, не связанные с изучением продолжительности жизни звезд, в настоящее время ломают голову над природой темной материи – вещества, которое составляет примерно 80% всей материи во Вселенной, но при этом полностью невидимо.
Профиль вчера в 13:18
Экономика
Правительство может переложить стоимость приборов на население
В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ вчера в 17:54