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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАСС09:37
Подробнее о событии
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБК11:36
Коммерсантъ

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия хотят разрешить белорусам безвизовый въезд

Коммерсантъ11:14
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новости09:54
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известия10:17
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ru10:07
RT на русском

Страны «вишеградской группы» готовы ввести безвиз для белорусов

RT на русском10:19
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАСС09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусь10:54

Врачам Феодосии угрожают увольнениями за жалобы на невыплату надбавок

Очередной скандал, связанный с невыплатой коронавирусных доплат крымским медикам, разгорается в Феодосийском медицинском центре и местной городской поликлинике, пишет портал Readovka, со ссылкой на врачей.
Врачам Феодосии угрожают увольнениями за жалобы на невыплату надбавок
Примечаниявчера в 04:44
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Террористы в Третьяковке: что происходит у нас под носом

Тут многие возмущаются шуточками про Хабаровск и Белоруссию в матерном комик-шоу Comment Out, а давайте лучше возмутимся тем, что в цитадели Русского Искусства проводят выставки, романтизирующие террористов и убийц мирного населения.
Rusvesna.su23:31
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Дефицит витамина B1 приводит к развитию алкогольной деменции

Группа ученых из Медицинского университета в Вене предположила, что отложения железа в головном мозге, формирующиеся на фоне недостатка витамина B1, могут быть главной причиной снижения когнитивной функции.
MedikForum.ruвчера в 00:37

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,5K

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 11:04
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБК05:29
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