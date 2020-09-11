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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусскую демократию переводят на безвизовый режим

Коммерсантъ18:44
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новостивчера в 09:54
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБКвчера в 11:36
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известиявчера в 10:17
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ruвчера в 10:07
RT на русском

Как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях

RT на русском18:13
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАССвчера в 09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:54

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Бюджет Молдавии пострадал от сокращения таможенных сборов — министр

Бюджет Молдавии на 2020 год пострадал от сокращения поступлений таможенных сборов и налогов на 3%, заявил министр экономики Молдавии Сергей Пушкуца, 11 сентября в эфире телепрограммы «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале «NTV Moldova».
ИА Красная Веснавчера в 16:18