Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии
Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
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На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси
КП - Беларусьвчера в 10:54