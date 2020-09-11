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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусскую демократию переводят на безвизовый режим

Коммерсантъ18:44
RT на русском

Как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях

RT на русском18:13
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новостивчера в 09:54
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известиявчера в 10:17
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ruвчера в 10:07
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБКвчера в 11:36
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАССвчера в 09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:54

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новостивчера в 12:07
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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