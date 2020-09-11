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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусскую демократию переводят на безвизовый режим

Коммерсантъ18:44
RT на русском

Как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях

RT на русском18:13
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известиявчера в 10:17
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБКвчера в 11:36
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ruвчера в 10:07
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новостивчера в 09:54
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАССвчера в 09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:54

В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона
N+1вчера в 08:45
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого «проекта Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда штата Вирджиния.
Коммерсантъ20:41
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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«Крым не устоит»: Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой.
РИА Новости01:00

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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