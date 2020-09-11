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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАССвчера в 09:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусскую демократию переводят на безвизовый режим

Коммерсантъ18:44
RT на русском

Как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях

RT на русском18:13
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известиявчера в 10:17
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБКвчера в 11:36
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ruвчера в 10:07
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новостивчера в 09:54
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАССвчера в 09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусьвчера в 10:54

МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному

Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в Германию по ситуации с Алексеем Навальным.
МонаВиставчера в 06:12
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:08
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Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Московский Комсомолецвчера в 06:37
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Крупный бизнес предложил специальный налоговый режим для криптоактивов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рекомендовал Министерству финансов и Федеральной налоговой службе установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами.
РБКвчера в 01:00
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В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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