Раскрыты правила учета смертей от коронавируса в России

Речь идет о разнице формулировок — «смерть от COVID-19», когда коронавирус стал прямой причиной смерти, и «смерть с COVID-19», когда есть подтверждение заражения, но к летальному исходу привели другие причины.