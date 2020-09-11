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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАСС09:37
Подробнее о событии
РБК

Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

РБК11:36
Коммерсантъ

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия хотят разрешить белорусам безвизовый въезд

Коммерсантъ11:14
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАСС09:37
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известия10:17
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ru10:07
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новости09:54
RT на русском

Страны «вишеградской группы» готовы ввести безвиз для белорусов

RT на русском10:19
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусь10:54

«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»

"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
РИА Новости09:04

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Коммерсантъ12:32
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CT news07:47
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Власти Сербии поприветствовали усиление присутствия США на Балканах

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Говорит Москва12:28

Танкисты ЗВО провели учения с боевой стрельбой на танках Т-34

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ТАСС22:06