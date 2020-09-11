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Lenta.ru
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
ТАСС09:37
Подробнее о событии
RT на русском

Страны «вишеградской группы» готовы ввести безвиз для белорусов

RT на русском10:19
Телеканал 360°

Сразу несколько стран захотели дать безвиз белорусам

Телеканал 360°10:18
Московский Комсомолец

Вышеградская группа предложила Минску безвизовый режим

Московский Комсомолец09:49
Lenta.ru

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Lenta.ru10:07
РИА Новости

Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов

РИА Новости09:54
Известия

Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Известия10:17
ТАСС

Вишеградская группа на саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии

ТАСС09:37
КП - Беларусь

На саммите ЕС Вишеградская группа предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси

КП - Беларусь10:54

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
РИА Новости10:10
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс03:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
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