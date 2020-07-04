с чего всё началось

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции России Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона. 5,3K

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 288

Политика Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

Общество Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию. 2

Шоу-бизнес Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы. 296

Общество Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Авто Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху». 9

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро. 509

Футбол «Зенит» стал чемпионом России, обыграв ФК «Краснодар» Победа «Зенита» позволила клубу стать чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевывает чемпионство второй год подряд.

Общество Определен уровень бедности в России В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). 175