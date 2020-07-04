Коронавирус
ИзвестияГруппа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
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Письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть свои рекомендации по коронавирусу направили 239 ученых, сообщает The New York Times.Коммерсантъ14:54
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