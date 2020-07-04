с чего всё началось

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Авто «Автодата» перешла на второй уровень На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы "Автодата", описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам. 1

Общество Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой. 320

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 60

Общество В Забайкалье отменили цифровые пропуска В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции. 2

Политика Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". 9

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 2

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 5,4K

Происшествия Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.

Происшествия СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова «Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 941

Политика Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times. 11

Наука Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала Как стало известно, российские ученые узнали кристаллическую структуру борида вольфрама, тайну которого не могли раскрыть около 60 лет. 68