с чего всё началось

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Футбол «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 «Зенит», одержав победу в чемпионате страны, получил право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Космос Установлен точный центр тяжести Солнечной системы Ученые из США нашли центр тяжести Солнечной системы, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал The Astrophysical Journal. 8

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Здоровье Сахалинки могут снова рожать без очередей Медучреждения на территории сахалинской областной больницы возобновляют прием пациентов с сегодняшнего дня, 6 июля.

Авто Обновился самый доступный и компактный кроссовер Honda Компания Honda выпустила обновлённую версию самого доступного и компактного кроссовера марки — модели WR-V для индийского рынка.

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Экономика В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.

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Общество В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный. 1

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Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 919