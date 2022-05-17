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Группа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита»

Чешская PPF Group, в которую входит банк «Хоум Кредит», договорилась о продаже банковских активов в России дочерней компании группы инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным.
Коммерсантъ
В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
Finam.Ru
Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане.
Finam.Ru
«Хоум Кредит» входит в 40 крупнейших банков России.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Чешская PPF продает банковские активы в РФ группе российских инвесторов
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АК&М03:29
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ТАСС03:33
Группа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита»
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