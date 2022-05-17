КоммерсантъГруппа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита»Чешская PPF Group, в которую входит банк «Хоум Кредит», договорилась о продаже банковских активов в России дочерней компании группы инвесторов во главе с бывшим президентом Российской торговой системы Иваном Тырышкиным.КоммерсантъВ рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.Finam.RuСделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане.Finam.Ru«Хоум Кредит» входит в 40 крупнейших банков России.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРоссийская газетаПодробнее о событииЧешская PPF продает банковские активы в РФ группе российских инвесторовИнтерфакс03:42Чешская PPF Group нашла покупателя на российские активы и Home CreditРБК03:26PPF и Home Credit продают своих российские банковские активы группе российских индивидуальных инвесторовАК&М03:29PPF и Home Credit договорились о продаже банковских активов в России группе инвесторовТАСС03:33Группа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита»Коммерсантъ03:24Home Credit договорилась о продаже российских банковских активовРоссийская газета03:24PPF и банк Хоум Кредит продают бизнес в РоссииПРАЙМ03:19Показать ещёОценить18Поделиться