Армия и оружие
ИзвестияГруппировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил в субботу, 23 ноября, источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения.РИА Новостивчера в 19:18
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Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
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В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
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Армия и оружие
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В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон
В центре Калининграда, у Центрального рынка, пассажирский автобус протаранил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон.