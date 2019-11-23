Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГруппировки боевых роботов создадут в России

Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил в субботу, 23 ноября, источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения.
РИА Новостивчера в 19:18

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Источник: в России могут появиться группировки боевых роботов

RT на русскомвчера в 20:46

В России создадут группировки боевых роботов к 2025 году

Газета.Ru02:37

В России создадут группировки боевых роботов

URA.Ruвчера в 21:24

В России могут появиться группировки боевых роботов

РЕН ТВ03:11

СМИ: В России хотят создать группировки боевых роботов

Life.ruвчера в 20:01

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

РИА Новостивчера в 19:18

Группировки боевых роботов создадут в России

Известиявчера в 19:42
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