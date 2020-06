В комментариях к посту Little Big заподозрили в плагиате песен. Автор видео сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps, который The Black Eyed Peas выпустила в 2003 году.

