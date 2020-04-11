Энергетика
Политика СегодняГруппу по реагированию на ситуацию на энергорынке создадут страны G20
Страны "Большой двадцатки" приняли решение создать специальную группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на мировом энергетическом рынке. Об этом стало известно из коммюнике по итогам переговоров министров. В сообщении указывается, что группа создается на "краткосрочный период".
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Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.РИА Новостивчера в 19:48
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G20 договорились создать группу по реагированию на ситуацию на энергорынке
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