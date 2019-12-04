с чего всё началось

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Пьяных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции.

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

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