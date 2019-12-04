Происшествия
REGNUMГруппу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Пьяных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции.
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с чего всё началось
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.РБКвчера в 21:48
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Семерых нетрезвых жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
Сразу семерых жителей Бурятии из-за сильного алкогольного опьянения сняли с рейса в аэропорту Хабаровска
Интерфакс - Россиявчера в 05:19
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