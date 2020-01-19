Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Группу российских актеров не пустили на Украину

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