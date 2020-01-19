Общество
REGNUMГруппу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Здоровье
Врач рассказала, чьему здоровью угрожает аномально теплая зима
Кто в зоне риска Как рассказала в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвой" врач-терапевт Лариса Алексеева, в период неустойчивой погоды у многих людей обостряются хронические недуги.
Политика
Как прошла конференция по Ливии в Берлине
Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
Общество
В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Экономика
В ЦИАН предрекли рост цен на жилье в России в 2020 году
Алексей Попов считает, что в 2020 году цены на вторичное жилье вырастут на 6%, тогда как в новостройках – на 10%.
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
Единоборства
Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Армия и оружие
Коротченко: США понимают лишь язык силы
Эксперт отмечает, что американцы понимают только язык силы и уважают только те страны, которые обладают серьезным военным потенциалом.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек
В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".