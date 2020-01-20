Общество

РИА НовостиРИА НовостиБашаров прокомментировал срыв выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину. Ранее украинская погранслужба сообщила, что четырех актеров из России не пропустили пограничники в аэропорту города Запорожье.
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На Украине спектакль с актерами из РФ «отменили» за 20 минут до начала

РЕН ТВвчера в 17:14

Башаров высказался о срыве своего спектакля на Украине

Московский Комсомолецвчера в 21:25

Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине

РИА Новостивчера в 20:25

Башаров: украинские зрители узнали об отмене спектакля за 20 минут до начала

Телеканал 360°00:28

Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

РБКвчера в 13:13

Погранслужба Украины не пропустила группу актёров из России

RT на русскомвчера в 12:12

Пограничники не пустили на Украину актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

ТАССвчера в 12:05
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Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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Происшествия

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РБК вчера в 18:23
Общество

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Газета.Ru 18 января в 08:32
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РИА Новости вчера в 17:10
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Коммерсантъ вчера в 20:20
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РБК вчера в 15:44
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Под Пензой мужчина с трехлетней дочерью найдены под окнами многоэтажки

В селе Засечном Пензенской области под окнами многоэтажки найдены мужчина 1989 года рождения и его трехлетняя дочь.
Znak.com вчера в 07:07
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

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Российская газета вчера в 07:53
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Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

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Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Ferra вчера в 06:33
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Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

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После индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть.
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Опубликовали характеристики новых видеокарт NVIDIA

Характеристики новых видеокарт NVIDIA стали известны широкой публике Как сообщает ToDay News Ufa, утечка информации произошла в Китае.
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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