Общество
REGNUMГруппу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Здоровье
Шоколад с высоким содержанием жира и сахара провоцирует развитие онкологии
Хирург рассказал, что употребления шоколада с огромным количеством жира и сахара несёт огромный вред для организма и вполне вероятно провоцирует развитие онкологического заболевания кишечника.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек
Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Футбол
Шюррле назвал Кононова хорошим человеком
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле высказался о бывшем главном тренере московского "Спартака" Олеге Кононова.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Футбол
Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Музыка
Мишустин является автором музыки двух песен Лепса
"Премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку для песен Григория Лепса", - сообщил ТАСС источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО).
Происшествия
В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Космос
Астрономы вычислили источник болида, пролетевшего в небе над Японией
17.01.2020 Астрономам удалось выяснить, что явилось причиной пролета яркого болида в небе над Японией.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Экономика
Камчатцам стали выдавать меньше микрокредитов
На долю потребительского кредитования приходится менее 8% совокупного объёма заимствованных средств — 18,5 млн из 250 млн руб.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Происшествия