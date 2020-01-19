Политика
REGNUMГруппу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Гаджеты
Honor может выпустить смартфон Honor V30 Lite
Новый смартфон бренда Honor заметили в базе данных TENAA, где также были обнародованы и фотографии модели.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Кино
Фильм «1917» получил главную награду Гильдии продюсеров США
Главный приз – "лучший фильм" - достался "1917" Сэма Мендеса (на фото), лучшим анимационным проектом стала "История игрушек 4".
Футбол
Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд
Политика
Ему было 11 лет, когда Германия вторглась в Польшу: как Красная армия освобождала Варшаву
Всего 11 лет было мальчику Чеславу, детство которого в итоге прошло в концлагере, когда Германия вторглась на территорию Польши.
Футбол
Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин
Общество
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Интернет
WhatsApp установили из Google Play 5 млрд раз
Как пишут специализированные информагентства, количество установок самого популярного в мире мессенджера WhatsApp для Android из Google Play превысило пять миллиардов.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Корсаковском районе
Грузовик столкнулся с двумя машинами в Корсаковском районе. ДТП произошло на трассе между Соловьевкой и Дачным примерно в 11-ом часу.
Экономика
Володин увидел пользу от санкций для промышленности России
Спикер Госдумы считает, что настало время работать над развитием промышленности и импортозамещением, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин.
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Политика
Олег Кожемяко «зачищает» неэффективных единороссов
Новый политический скандал вспыхнул в Приморском крае, где губернатор и одновременно лидер краевого отделения «Единой России» Олег Кожемяко в ходе заседания регионального политсовета назвал 10 проблемных территорий для партии.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.